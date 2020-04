La nomination de Florence Schelling en tant que directrice sportive du CP Berne a évidemment été une grande surprise pour tout le monde. Elle est jeune, c’est une femme, et elle va débarquer dans un monde masculin. C’est vraiment une bonne histoire en tout cas, ça me plaît. C’est une pionnière et j’espère qu’elle ouvrira des portes pour d’autres femmes. Une organisation, qui plus est la plus grande du pays, a cru en elle et lui a offert un poste à hautes responsabilités. C’est cool. Il suffit parfois que quelqu’un croie en vous et vous donne une chance. Son histoire servira d’inspiration pour beaucoup de jeunes filles, que ce soit dans le monde du sport ou ailleurs. On ne s’en rend peut-être pas bien compte, mais je trouve que le fait qu’elle ait accepté ce poste est très courageux de sa part.

Je pense qu’elle a le caractère et toutes les qualités pour réussir dans ce club. On peut arriver à faire de grandes choses avec une bonne sensibilité et des qualités de meneur, avec une bonne intelligence émotionnelle. Je suis persuadé qu’elle a en elle la «dureté» pour s’imposer à ce poste. Je ne sais pas si on peut vraiment tirer des parallèles avec ce que j’ai vécu moi-même en tant que jeune coach en LNA à Lugano puis avec l’équipe nationale. Mais je pense que comme moi, elle a la capacité d’éveiller le potentiel des gens, notamment chez les jeunes joueurs. Lorsque je suis devenu entraîneur, d’abord en club puis avec la sélection, on m’a parfois reproché un soi-disant manque d’expérience.

L’expérience est importante, c’est vrai, mais il faut bien commencer quelque part. Et pour cela, il faut être entouré de gens qui croient en vous. C’est ce que j’ai eu la chance d’avoir jusqu’ici dans mon parcours d’entraîneur, et c’est ce que Florence Schelling aura aussi à Berne. Quand on commence, il est important d’être bien entouré, car c’est ce qui permet, au début, de compenser ce manque d’expérience. J’ai eu la chance d’avoir à mes côtés des gens comme Christian Wohlwend, le coach du HC Davos, et Tommy Albelin en équipe de Suisse, ou Peter Andersson à Lugano, pour n’en citer que quelques-uns.

Maintenant que les championnats du monde 2020 ont été annulés, je profite de mon temps libre pour continuer à me former. Je suis beaucoup de cours en ligne, c’est quelque chose que j’ai toujours apprécié. Actuellement, je participe à des webinaires de la NHL sur des thèmes comme le leadership et la motivation. J’aime m’instruire et j’essaie de tirer du positif de la situation actuelle pour parfaire mon développement.»

