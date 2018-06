Une équipe de Belgique très joueuse, emmenée par un somptueux Eden Hazard et un Lukaku double-buteur, a pris le dessus sur la Costa Rica (4-1), en ultime match de préparation à la Coupe du monde.

La seule ombre au tableau des Diables rouges est venue de leur star Eden Hazard, sorti en boîtant à la 70e minute. Les supporters belges priaient lundi soir pour qu'il ne s'agisse que d'une blessure légère tant leur idole paraît être dans la forme de sa vie.

Car la force offensive des hommes du sélectionneur Roberto Martinez est impressionnante. Hazard, De Bruyne, Lukaku, Mertens, Batshuayi. Voilà de quoi faire peur au Panama, à la Tunisie et l'Angleterre, les trois autres équipes du groupe G. Et si la Belgique s'est montrée impressionnante offensivement, la défense a aussi rassuré, malgré l'absence de deux pions essentiels.

Vincent Kompany, blessé à l'aine depuis le début de la préparation, ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe même s'il disait sa confiance ces derniers joueurs, prétendant même avoir déjà préparé sa valise pour Moscou.

Thomas Vermaelen, blessé à une cuisse avec le Barça depuis mai, a lui repris les entraînements collectifs mais sans encore être apte à évoluer en match. Obligé de tester des défenses inédites, le sélectionneur Roberto Martinez a aligné lundi Dedryck Boyata, le défenseur du Celtic Glasgow, aux côtés des inamovibles Toby Alderweireld et Jan Vertonghen.

De Bruyne très inspiré

Et cet axe défensif, plutôt rassurant, a toutefois été surpris à la 24e minutes suite à une superbe volée de Bryan Ruiz, un ancien du championnat de Belgique, actuellement actif au Sporting Portugal.

Le Costa Rica rappelait ainsi qu'il avait été un brillant quart de finaliste du précédent Mondial (les onze joueurs alignés au début match de lundi faisaient tous partie de l'effectif présent au Brésil en 2014).

Mais les Costariciens, qui affronteront le Brésil, la Suisse et la Serbie en Russie, ont aussi mesuré qu'il n'est pas aisé de contrer des joueurs de la trempe d'Eden Hazard. Le petit attaquant de Chelsea a livré un nouveau récital lundi, quatre jours après une prestation déjà étincelante face à l'Egypte (3-0).

Après plusieurs accélérations et gestes techniques à régaler tout un stade, c'est le Wallon qui délivrait la passe décisive pour le but égalisateur signé Dries Mertens (32e). C'est sûr: à quelques jours du début de la Coupe du monde, Hazard est en grande forme, à l'instar de son équipier Kevin De Bruyne lui aussi très inspiré lundi soir au stade Roi Baudouin et qui a été à l'origine du but du 2-1 (42e) inscrit par Romelu Lukaku sur un centre léché de Mertens.

Le buteur de Manchester United s'offrait ensuite un doublé peu après la pause d'un coup de tête rageur. A nouveau monstrueux techniquement, Hazard était enfin à l'origine du but du 4-1 de Michy Batshuayi (65e), avant de sortir en grimaçant. (afp/nxp)