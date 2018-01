Vainqueurs 5-2 à Thurgovie, les Rapperswil-Jona Lakers sont la première équipe qualifiées pour les play-off de Swiss League. Dans le derby de l'arc jurassien, La Chaux-de-Fonds a pris l'avantage en s'imposant contre Ajoie (3-2 ap) en huit matches.

Devant 4200 spectateurs, les Neuchâtelois se sont imposés au bout du suspense grâce à un but de leur futur directeur sportif, Loïc Burkhalter après 49'' de prolongation. Pour ce huitième derby de la saison entre les deux équipes, les Ajoulots ont mené à deux reprises grâce à des buts de Krakauskas (2e minute/0-1) et Reto Schmutz (44e/1-2) mais les hommes de Serge Pelletier sont revenus à chaque fois par Simon Fischer (12e) et Simon Sterchi (54e).

Grâce à ce succès, La Chaux-de-Fonds peut toujours viser la 6e place de Thurgovie. En revanche, Ajoie a perdu du terrain sur Olten pour le troisième rang. (si/nxp)