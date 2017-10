La Chaux-de-Fonds n'est pas parvenu à profiter du fait d'évoluer à domicile lors de la réception du leader Rapperswil. Les Neuchâtelois ont été battus 4-0.

Après trente premières minutes équilibrées, les Lakers ont fait pencher la balance dans le tiers médian en moins d'1'30. Casutt a ouvert le score à la 35e puis Frédéric Iglesias, ancien de Genève-Servette, a frappé à la 36e en power-play. Le HCC ne s'en est jamais remis. Et pour asseoir leur succès, les Alémaniques ont inscrit le 0-3 à la 41e juste après le retour sur la glace. Sur leurs quatre buts, les Lakers en ont inscrit trois en supériorité numérique.

Viège aux forceps

Au classement, les joueurs de Jeff Tomlinson s'envolent avec six points de bonus sur leur plus proche poursuivant, mais avec deux matches en plus. Dauphin des Saint-Gallois, Langenthal a fait le nécessaire à Weinfelden contre Thurgovie. Un succès 4-0 sans bavure. Le jeu de puissance a ouvert la voie avec deux buts, puis Leblanc et Kelly ont fini le travail.

Troisième du classement, Viège n'a pas eu la partie facile à Winterthour contre les hommes de Michel Zeiter. Les Haut-Valaisans ont eu besoin de la prolongation pour se défaire des Zurichois 5-4. Fessé 7-2 par Langenthal vendredi, Olten a relevé la tête face aux GCK Lions avec un succès 3-0. Enfin dans le dernier match, Zoug Academy s'est débarrassé des Ticino Rockets 5-2.

(ats/nxp)