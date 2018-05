Le champion en titre Golden State n'a pas pesé lourd face à La Nouvelle-Orléans (119-100) lors du troisième match du 2e tour des play-offs NBA, vendredi.

Les Warriors, vainqueurs des deux premiers matches à domicile, mènent toujours, deux victoires à une, dans cette série qui se dispute au meilleur des sept matches, mais les Pélicans leur ont montré qu'ils n'avaient aucun complexe.

Sous l'impulsion de son joueur-vedette Anthony Davis (33 points et 18 rebonds), «NOLA» a distancé Golden State dès le premier quart-temps et n'a plus été inquiété. Plus agressifs, les Pélicans ont dominé les Warriors dans tous les secteurs du jeu, notamment aux rebonds et dans la raquette.

Le meneur de La Nouvelle-Orléans Rajon Rondo a dominé les débats avec ses 21 passes décisives. Pour son retour dans le cinq de départ de Golden State après cinq mois de pause forcée à cause d'une entorse au genou gauche, Stephen Curry n'a marqué que trois points dans le premier quart-temps. Le double champion NBA, qui, remplaçant, avait marqué 28 points lors du match N.2, a fini la rencontre avec 19 points (9 sur 16 au tir).

Les Warriors étaient dans un mauvais jour au tir avec 38% de réussite (29% à trois points): Klay Thompson a marqué 26 points et Kevin Durant 22. Le match N.4 aura lieu dimanche, à nouveau à La Nouvelle-Orléans. (afp/nxp)