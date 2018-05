«Vous êtes en train de travailler pour faire de cette Coupe du monde la meilleure Coupe du monde de l'histoire», a déclaré Gianni Infantino lors d'une rencontre avec le dirigeant russe Vladimir Poutine à Sotchi, sur les bords de la mer Noire. «Les retours de nos experts de la FIFA sont extrêmement positifs», a-t-il ajouté, estimant que «cela prouve que la Russie est absolument prête à accueillir le monde pour célébrer un été de festivités ici dans ce beau pays».

Gianni Infantino a également souligné «le niveau unique d'implication, de dévouement, de professionnalisme» de la Russie pour accueillir cet événement sportif mondial qui aura lieu du 14 juin au 15 juillet. Les deux hommes ont visité le stade de Sotchi, ville-hôte des JO d'hiver 2014 que Vladimir Poutine espère convertir en une capitale mondiale du sport.

Pour la première fois de son histoire, la Russie organise la Coupe du monde, avec des moyens impressionnants et des défis considérables, comme la lutte contre le hooliganisme et le racisme, ou encore la menace terroriste renforcée par l'intervention militaire russe en Syrie. Les matches seront organisés dans douze stades et onze villes allant de Kaliningrad, ville dans une enclave russe entre la Pologne, le Bélarus et les Pays baltes, à Iékatérinbourg dans l'Oural. (ats/nxp)