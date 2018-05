La Suède défendra son titre en finale du Championnat du monde à Copenhague. Les Scandinaves ont écrasé les Etats-Unis 6-0 en demi-finales. Ils affronteront le Canada ou la Suisse dimanche.

Titrés à une reprise en 1933, les Etats-Unis attendent toujours de se qualifier pour leur première (!) finale. Encore une fois, ils devront se contenter de se battre pour le bronze.

Les Suédois ont fait la décision dans le tiers-temps intermédiaire quand ils ont inscrit trois buts en 187 secondes pour porter le score à 4-0. Magnus Pääjärvi avait inscrit le premier but de la série en infériorité numérique quand les Américains se sont complètement loupés à la ligne bleue suédoise. Bäcklund a mené un contre supersonique et Pääjärvi qui avait suivi a pu conclure. Ensuite, Patric Hörnqvist à 5 contre 4 et Mattias Janmark ont marqué deux fois en 11''. La messe était dite.

Les Américains de Patrick Kane ont fait illusion le temps de la première période où ils ont plus tiré au but (16-8) que les Scandinaves. Pourtant, ces derniers menaient déjà 1-0 après les 20 premières minutes. Viktor Arvidsson, un équipier de Roman Josi aux Nashville Predators, avait ouvert la marque à la 15e minute. (si/nxp)