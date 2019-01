À Vancouver, devant 12’025 spectateurs, la sélection de Christian Wohlwend s’est inclinée 5-2 devant la Russie, lors de la finale pour la troisième place. Mais Philipp Kurashev et ses coéquipiers peuvent légitimement nourrir des regrets.

Ils ont d’abord été victimes d’une erreur d’arbitrage, qui a conditionné le début de la partie et l’ensemble de la trame du duel. L’arrêt sur image ne laisse aucune place au doute: le 1-0 enfilé par Kirill Slepets (5e minute) était entaché d’un hors-jeu. Sur son banc, le coach n’a pas demandé de challenge alors que, dans la tribune de presse, le préposé à la vidéo lui adressait de gestes significatifs pour le prévenir. Ce coup du sort a décontenancé des Suisses qui ont concédé le 2-0 dans la foulée et qui ont été contraints de patiner après le score.

Ils ont ensuite buté sur un gardien russe dans une grande journée. Alors que les hockeyeurs à croix blanche étaient revenus à 3-2 à la fin de la période médiane grâce à des réussites de Valentin Nussbaumer et de Yannick Bruschweiler, Pyotr Kochetkov a multiplié les arrêts de grande classe en début de troisième tiers (36-24 pour la Suisse dans la statistiques des lancers cadrés). Et ce qui devait arriver arriva: Slepets a inscrit le but de la sécurité (4-2) sur le premier tir cadré russe de la période. Slepets, encore lui, s’est même offert un hat-trick en touchant la cible dans un filet désert en fin de rencontre.

Quatrième, la Suisse, qui a remporté deux des six matches livrés dans l’Ouest canadien, a obtenu le deuxième meilleur classement de son histoire. Elle a égalé le rang de 2010 et échoué à un escalier de la fameuse troisième place synonyme de bronze de 1998. (nxp)