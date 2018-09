L’équipe de Suisse de saut d’obstacles a manqué le podium aux Jeux équestres mondiaux à Tryon, aux Etats-Unis.

Premiers après les deux premières manches de l’épreuve par équipes, Martin Fuchs, Janika Sprunger, Steve Guerdat et Werner Muff se sont écroulés dans la troisième manche, vendredi.

C’est la mauvaise performance de Janika Sprunger sur « Bacardi » qui a coûté le podium à la Suisse. Son étalon a refusé deux fois le deuxième obstacle et le duo a été éliminé. Résultat, même si Fuchs et « Clooney » ont réussi un sans-faute, la Suisse a dû compter avec les points de Muff (13) et la faute de Guerdat sur « Bianca » (4) dans son total final.

Cette quatrième place, derrière les Etats-Unis, la Suède et l’Allemagne, permet néanmoins à la Suisse de se qualifier pour les JO 2020 à Tokyo.

Pour la finale individuelle de dimanche, Martin Fuchs (3e) et Steve Guerdat (9e) gardent toutes leurs chances pour une médaille. (nxp)