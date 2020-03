Pensez-vous que Swiss Olympic doive retirer sa délégation de Tokyo 2020?

Oui, on est face à une question de bon sens et de santé publique. 83.6% Non, de toute façon, le CIO va repousser les Jeux dans quelques jours. 13.7% Non, il faut croire en la minusucule chance que les JO soient disputés. 2.7% 256 votes au total