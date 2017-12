Ce ne fut pas le même show que lors de la victoire 6-1 contre Dinamo Riga en ouverture du tournoi. Mais après un premier tiers-temps difficile, la sélection helvétique a su réagir pour finalement s'imposer avec une grande marge. Sans doute qu'elle a sauvé plus que les apparences face à l'avant-dernier du Championnat de Finlande.

«Je n'étais pas content de la mentalité affichée lors de la première période», souligne le coach national Patrick Fischer. Il est vrai que les Suisses avaient perdu cette vitesse et cette simplicité qui avaient fait sauter la défense lettone dès le début du match. Il a fallu attendre le déboulé de Tristan Scherwey sur l'aile droite et un superbe tir pour que la Suisse se réveille et ouvre le score (14e).

«J'étais nerveux en début de partie, relevait l'attaquant du CP Berne. J'ai pu finir une charge dès mon deuxième shift qui, j'espère, a fait du bien à l'équipe et a réveillé le stade.»

Dans les secondes qui ont suivi, Schäppi et Suter auraient pu presque mettre un terme aux espoirs finlandais mais le portier Karjalainen a remporté ses face à face.

Le même Schäppi était plus heureux à la 23e lorsqu'il a dévié un tir puissant de Yannick Rathgeb. Puis finalement, Noah Rod et Joël Vermin ont débloqué leur compteur en équipe de Suisse. Les attaquants de Genève-Servette et Lausanne ont sans doute marqué des points avec ces réussites. «La ligne Brunner - Vermin - Rod m'a bien plu», lâche Fischer au terme de la partie, même si Rod fut moins employé en infériorité numérique que face à Riga.

Pas de places fixes

Sur le plan défensif, la Suisse a fait le job à l'image de Luca Boltshauser, auteur d'un blanchissage pour son troisième match en équipe nationale. Mais c'est moins enthousiasmant avec le jeu de puissance. Les hommes de Patrick Fischer ont même bénéficié d'une période de 51'' à 5 contre 3 sans vraiment affoler la défense finlandaise.

Ils ont été incapables de mettre à profit cinq périodes de deux minutes pour battre Karjalainen. Fischer ne veut cependant pas trop se montrer sévère envers ses joueurs. «Notre power-play n'a pas été si mauvais. Nous nous sommes assez facilement installés dans le camp adverse. Il a manqué la finition. Il faut être plus rapide avec la rondelle.» Les deux premiers trios - Praplan - Cunti - Hollenstein et Fazzini - Suter - Hofmann -, qui avaient largement dominé la partie face à Riga, ont connu moins de réussite.

Reconduites in extenso par Fischer, ces deux triplettes sont-elles déjà indéboulonnables? Le coach national assure que non. «On cherche encore la bonne formule. Rien n'est coulé dans le béton. D'ailleurs, il y aura du changement pour le prochain match.» Samedi en soirée, la Suisse pourrait retrouver en demi-finales Hämeenlinna ou le perdant du duel entre Davos et le Team Canada.