L'année blanche que vient de vivre Timea Bacsinszky - elle n'a plus gagné un match en simple depuis Wimbledon 2017 - vient de se répercuter dans les chiffres. Selon le dernier classement sorti lundi, la Vaudoise de 29 ans occupe désormais le 761e rang de la WTA. Soit une dégringolade de 447 places par rapport à début juillet.

Forfait à Roland-Garros puis à Wimbledon, Timea Bacsinszky s'est inclinée d'entrée dans les quatre tournois qu'elle a disputé en 2018, à Saint-Pétersbourg, Indian Wells, Miami et Montpellier où elle avait même abandonné. Elle aura l'occasion de mettre fin à cette série noire à Gstaad dès mardi contre la Canadienne Eugénie Bouchard.

