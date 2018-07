Lewis Hamilton a limité la casse. Une semaine après un Grand Prix d'Autriche catastrophique pour Mercedes, le pilote britannique a dû laisser la victoire à Sebastian Vettel (Ferrari) sur le circuit de Silvestone.

Dernier après le premier virage

Parti en pole position, le champion du monde rate totalement son départ et se retrouve dernier après un accrochage avec Kimi Raikkonen (Ferrari).

Le départ et la sortie de piste de Lewis Hamilton. Vidéo: Dailymotion.

Au prix d'une remontée folle et grâce à quelques tours sous régime de voiture de sécurité il revient dans la course pour l'affrontement entre les deux écuries dominantes en fin de course.

Grosjean éliminé

A 10 tours de la fin, c'est Valtteri Bottas (Mercedes) qui mène la course mais faute de rythme, il est dépassé successivement par Vettel, qui s'envole vers la victoire, Hamilton puis Raikkonen. Le Franco-suisse Romain Grosjean (Haas) n'a pas terminé la course, après un accrochage avec Carlos Sainz au 37e tour. AFP (nxp)