Les matches, dont celui du décuple vainqueur du tournoi Rafael Nadal sur le Central, ont été interrompus en raison de la pluie en début de soirée et reportés à mardi, ont annoncé les organisateurs. Opposé au «lucky loser» italien Simone Bolelli, Nadal avait remporté les deux premiers sets (6-4 6-3) mais était mené 3-0 dans la troisième manche au moment de l'interruption, autour de 19h45.

Le Majorquin poursuivra son premier tour mardi, après la rencontre entre le Croate Marin Cilic (no 4 mondial) et l'Australien James Duckworth. Outre le match du numéro 1 mondial, cinq autres parties n'ont pas pu aller à leur terme. Et la Russe Maria Sharapova, qui devait faire son entrée en lice contre la Néerlandaise Richel Hogenkamp, issue des qualifications, n'est même pas entrée sur le court Suzanne-Lenglen.

Djokovic ne brille pas

Novak Djokovic, qui bataille pour retrouver son meilleur niveau, a lui assuré l'essentiel face au modeste Brésilien Rogério Dutra Silva (134e), battu 6-3 6-4 6-4.

Ce n'était pas le Djokovic brillant sacré sur ce même court central il y a deux ans. Dans les deux premiers sets, le Serbe tombé au 22e rang mondial a concédé un break d'entrée. Il a ensuite dû sauver une balle de break alors qu'il servait pour la deuxième manche. Puis il a laissé son adversaire revenir de 4-2 à 4-4 dans la troisième.

Comme souvent ces derniers temps, il n'a pu éviter quelques fautes grossières, notamment en revers, par-ci, par-là. Mais le principal, la qualification, est là. En à peine plus de deux heures. «Je n'ai pas très bien commencé, mais j'ai gagné en trois sets, c'est ça l'important», a-t-il réagi en français à même le court.

Au tour suivant, Novak Djokovic sera opposé à l'Espagnol Jaume Munar. (ats/nxp)