Premier test réussi pour Rafael Nadal à Melbourne: le numéro 1 mondial s'est qualifié pour les seizièmes de finale à la faveur de son succès 6-3 6-4 7-6 (7/4) sur Leonardo Mayer (ATP 52).

Face à l'Argentin dont la première balle peut souvent claquer à la perfection, Rafael Nadal a su serrer sa garde pour éviter toute mauvaise surprise. A l'image de ce coup droit clinique sur une balle de 4-2 en faveur de Mayer dans la troisième manche. Mais à 5-4 à l'instant de servir pour le match, Nadal n'a pas pu empêcher son rival de recoller au score.

Le grand mérite de Mayer fut de jouer de mieux en mieux au fil des jeux. Ce deuxième tour avait vraiment l'allure d'un piège que le Majorquin a su déjouer. Grâce à sa faculté d'élever le niveau de son jeu dans le tie-break du troisième set. En fait, le seul vraiment où le gaucher a tremblé, c'est au moment où il a envoyé une mine sur une petite fille.

The ball girl just duck at right time before the tennis almost hit her. Nadal hit that tennis ball at 171 km/h #AusOpen