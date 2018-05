Serena Williams a réussi son retour à Roland-Garros, qu'elle avait manqué l'an passé pour cause de maternité, en écartant la Tchèque Kristyna Pliskova, 70e mondiale, en deux sets (7-6 (7/4) 6-4) mardi.

L'Américaine aux 23 trophées du Grand Chelem, dont trois à Paris (2002, 2013, 2015) disputait son premier match depuis un peu plus de deux mois et sa défaite d'entrée à Miami. De retour sur le circuit WTA en mars à Indian Wells, après avoir donné naissance à son premier enfant en septembre, la cadette des sœurs Williams, 36 ans, n'avait joué que quatre rencontres jusqu'ici pour un bilan guère satisfaisant (2 victoires, 2 défaites).

Pour Serena Williams, qui arborait une combinaison intégrale et moulante largement commentée sur les réseaux sociaux, la marche s'annonce plus haute au deuxième tour face à l'Australienne Ashleigh Barty (17e), qui n'a concédé que quatre jeux face à la Russe Natalia Vikhlyantseva (6-3 6-1).

Remember when Serena Williams tweeted this picture back in 2011? The catsuit is back! #RG18 pic.twitter.com/xKdJzDUnig — Nikhila (@kokudum) 29 mai 2018

Et toi, tu aimes la combinaison de ski alpin de Serena Williams? #RollandGarros2018 pic.twitter.com/4jaZrAmMmq — Jérémie Favre (@jeremie_favre1) 29 mai 2018

Pourquoi Serena #Williams est en tenue de plongée sur le Chatrier ? #RG18 — David Roulier (@davinaz49) 29 mai 2018

La tenue de Serena Williams, elle pique les yeux #RG18 pic.twitter.com/Niw8cYBebK — H-H-H (@Le_HO_HO) 29 mai 2018

Goodbye world. I am dead. Serena Williams wears a body suit at the #FrenchOpen. pic.twitter.com/gaf1dARkoT — John Thrasher (@jthrasher) 29 mai 2018

Sharapova passe aussi

Maria Sharapova, 30e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour le 2e tour, non sans une grosse frayeur contre la Néerlandaise Richel Hogenkamp (133e). La Russe de 31 ans s'est imposée en trois manches 6-1 4-6 6-3 en près de deux heures, après avoir été menée 3-0 dans la manche décisive. Au prochain tour, elle affrontera la Croate Dona Vekic (21 ans, 50e mondiale).

Double lauréate du tournoi en 2012 et 2014, Maria Sharapova n'avait plus remis les pieds Porte d'Auteuil depuis 2015: en 2016, elle purgeait sa suspension pour dopage et l'an passé, alors que les organisateurs ne lui avaient pas accordé d'invitation, elle avait renoncé aux qualifications sur blessure.

Mardi, elle a parfaitement débuté son match pour mener 6-1, 3-1, se dirigeant vers un succès facile. Puis la mécanique russe s'est déréglée: moins performante au service, elle a enchaîné les fautes directes (12, pour une total de 29), face à une adversaire qui a bien mieux lu son jeu et l'a poussée à prendre plus de risques.

Hogenkamp s'est alors parfaitement glissée dans la brèche pour remporter la 2e manche et mener 3-0 dans le set décisif. Sharapova, qui a multiplié les «come on Maria!» entre deux points pour se motiver, a alors retrouvé plus de puissance dans ses coups, et inversé le cours d'un set et d'un match mal embarqués.

«Merci Paris. Je suis incroyablement heureuse d'être de retour sur ces courts et de pouvoir rejouer à Roland-Garros», a commenté une Russe soulagée, interrogée sur le court Suzanne-Lenglen après sa victoire.

