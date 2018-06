Le trophée de la Ligue des champions 2017-2018, treizième C1 de l'histoire du Real Madrid, a pris place vendredi dans la vitrine du stade Santiago-Bernabeu qui, selon la presse espagnole... a dû être agrandie après ce quatrième titre remporté en cinq ans.

«Le président Florentino Pérez a déposé le trophée conquis lors de la finale de Kiev aux côtés des 12 autres Coupes d'Europe», a annoncé le Real sur son site internet, six jours après la victoire 3-1 contre Liverpool.

Les 13 trophées alignés sont visibles dans l'une des salles du musée du club, qui est situé dans les entrailles du stade Santiago-Bernabeu et est devenu le troisième musée le plus visité de la capitale espagnole avec plus d'un million de visiteurs chaque année.

Une semaine d'attente

Après la finale, il a néanmoins fallu une semaine avant que cette nouvelle «Orejona» («Coupe aux grandes oreilles») ne trouve sa place: selon le quotidien espagnol Marca, la vitrine rénovée il y a quatre ans prévoyait plusieurs espaces supplémentaires... aussitôt comblés en 2014, 2016 et 2017.

«La vitrine conçue en 2014 s'est avérée trop petite», a relevé le journal. «Les prévisions les plus optimistes avaient conduit les dirigeants du club à faire fabriquer une vitrine prévoyant trois espaces supplémentaires, pas un de plus.»

Mais le Real a pris les dispositions nécessaires et les visiteurs du musée Bernabeu peuvent désormais admirer la «Decimotercera» (13e C1), symbole de la domination européenne du club madrilène, qui trône au sommet du palmarès de l'épreuve. (afp/nxp)