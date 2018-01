Lara Gut a bouclé la boucle et enfin pu matérialiser ses bonnes sensations, a-t-elle expliqué à l'ats après sa victoire dans le super-G Coupe du monde de Cortina d'Ampezzo (ITA).

Lara Gut, vous voilà de retour sur la plus haute marche du podium un an après votre dernière victoire. Un sentiment particulier ?

«Cela fait du bien d'être tout en haut ! Je voulais boucler la boucle, après ma victoire en descente et ma chute en super-G de l'an dernier. Et c'est beau d'y être parvenue. Pour la première fois de la saison, tout a fonctionné de haut en bas. Je voulais simplement profiter du moment et faire ce que je sais faire. J'ai réussi à imprimer de la vitesse du départ à l'arrivée.»

Les conditions étaient difficiles ?

«J'ai eu de la chance et je ne peux donc pas me plaindre des conditions pendant ma course. Benjamin Raich (ndlr: l'ancien grand champion autrichien) m'a dit un jour que la chance et la poisse s'annulent sur l'ensemble d'une carrière. Je crois qu'il a raison.»

L'année dernière, aux Mondiaux, c'est la poisse qui avait été au rendez-vous avec ce ligament croisé déchiré. Est-ce à dire que la chance vous accompagnera aux JO de PyeongChang ?

«Je ne parlerai pas vraiment de poisse concernant St-Moritz. J'ai remporté le bronze du super-G alors que je n'étais pas prête physiquement. Et les blessures font partie de la vie d'un sportif. Je pense avoir beaucoup appris de cette histoire.»

Décrocher sa première victoire alors qu'approchent les JO: le timing est bon. Qu'en pensez-vous ?

«Ca aurait été le bon timing dès Killington fin novembre ! Dès lors, j'ai vu que je m'approchais toujours un peu plus de la victoire. Maintenant, c'est spécial parce que nous sommes à Cortina, là où l'année passée je m'étais élancée avec le dossard rouge en pleine confiance, et que je me retrouve dans la même situation aujourd'hui.»

Cette victoire doit faire du bien à la tête, non ?

«Oui. Quand tu sais que tu as dans les jambes ce qu'il faut pour gagner, tu veux que cela devienne concret. C'est bon de pouvoir matérialiser cette sensation.» (ats/nxp)