Las Vegas est revenu à la hauteur de Winnipeg dans la finale de la conférence Ouest de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) en s'imposant 3 à 1 lundi au Canada. Les Golden Knights et les Jets sont à égalité une victoire partout, avant les deux prochaines rencontres qui auront lieu mercredi et vendredi à Las Vegas.

Las Vegas qui réalise la meilleure première saison de l'histoire pour une franchise d'un grand championnat nord-américain, a pris l'avantage par son ailier slovaque Tomas Tatar à la 14e minute, puis Jonathan Marchessault a doublé la mise quatre minutes plus tard. Il a fallu attendre la fin de la 3e période pour que les Jets répliquent par Kyle Corner, mais l'espoir d'un retour de la franchise canadienne a été vite douché par Marchessault qui a marqué son 6e but des play-offs, moins de deux minutes plus.

«On n'a pas manqué notre début de match et on a continué à jouer avec la même intensité, on a bien géré notre avance», s'est félicité Marchessault. «On va maintenant retrouver notre public, le meilleur du monde et il va le prouver», s'est réjoui le centre canadien.

L'autre artisan de la victoire des Golden Knights est une nouvelle fois le gardien de but Marc-André Fleury, auteur de 30 arrêts.

Le vainqueur de ce duel affrontera pour la Coupe Stanley Washington ou Tampa Bay, opposés en finale de conférence Est. Les Capitals qui ont éliminé au tour précédent le double champion en titre Pittsburgh, mènent deux victoires à zéro avant les prochains matches sur leur glace.

Le résultat de lundi: CONFERENCE OUEST . A Winnipeg, Las Vegas bat Winnipeg 3 à 1 Las Vegas et Winnipeg à égalité une manche partout

Déjà joué: Match N.1: Winnipeg - Las Vegas 4 - 2

A venir: Match N.2, lundi 14 mai: Winnipeg - Las Vegas Match N.3, mercredi 16 mai: Las Vegas - Winnipeg Match N.4, vendredi 18 mai: Las Vegas - Winnipeg Match N.5, dimanche 20 mai: Winnipeg - Las Vegas Match N.6 (si nécessaire), mardi 22 mai: Washington - Winnipeg Match N.7 (si nécessaire), jeudi 24 mai: Winnipeg - Las Vegas

CONFERENCE EST Washington - Tampa Bay 2 - 0

Déjà joués: Match N.1: Tampa Bay - Washington 2 - 4 Match N.2: Tampa Bay - Washington 2 - 6

A venir: Match N.3, mardi 15 mai: Washington - Tampa Bay Match N.4, jeudi 17 mai: Washington - Tampa Bay Match N.5 (si nécessaire), samedi 19 mai: Tampa Bay - Washington Match N.6 (si nécessaire), lundi 21 mai: Washington - Tampa Bay Match N.7 (si nécessaire), mercredi 23 mai: Tampa Bay - Washington

NB: la première équipe à quatre victoires est qualifiée pour la Coupe Stanley, la finale du Championnat NHL (afp/nxp)