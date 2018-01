Le Lausanne HC garde espoir dans la course aux play-off. Les Vaudois ont conquis trois points précieux en battant Berne, leader de National League et tenant du titre, sur le score de 5-3.

Un succès important

Ce succès arraché en fin de rencontre par Schelling (58e) et Danielsson (60e) permet au LHC, toujours 10e, de revenir à une longueur des Langnau Tigers, dominés 3-1 à Bienne.

Quatre jours après avoir été battus en prolongation dans la capitale par les Ours, les Lausannois ont ainsi pris une belle et douce revanche. Pourtant, de nouvelles prolongations semblaient se dessiner quand Schelling, servi par Froidevaux, parvenait à tromper Genoni pour le 4-3 à exactement 2'30 de la sirène. La poussée finale des Bernois, qui ont sorti leur gardien, n'a pas été couronnée de succès, et le LHC a pu assurer sa victoire à trois secondes de la fin.

Victoires de Bienne et Zoug

Même sans Hiller malade et remplacé devant le filet par Paupe, Bienne a obtenu un nouveau succès. Mais ce fut serré. Après le 2-1 signé Lüthi à la 28e, le score n'a plus bougé jusqu'à une seconde de la fin. Rajala a libéré les Biennois en marquant dans le but vide. Cette victoire des Seelandais permet à Fribourg Gottéron (7e) et Genève-Servette (8e) de conserver respectivement 4 et 3 points d'avance sur Langnau (9e).

Enfin, Zoug a dominé les Zurich Lions 3-1 dans le troisième match de la soirée. Le club de la cité du kirsch n'a pas encore perdu en 2018 à domicile, avec sept victoires consécutives. Pour les Lions, la participation aux play-off n'est pas encore dans la poche: leur réserve sur Langnau ne se monte qu'à 8 points. (si/nxp)