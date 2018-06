Pour sa deuxième édition, la Laver Cup a de nouveau frappé fort. Après avoir réuni Roger Federer (l'un des organisateurs du tournoi) et Rafael Nadal, le tournoi par équipes organisé à Chicago (du 21 au 23 septembre) va cette fois-ci associer Roger Federer et Novak Djokovic dans le Team Europe.

Sur le même principe que la Ryder Cup en golf, la compétition oppose une sélection de joueurs européens à une sélection de joueurs non-européens, menée notamment par Juan Martin del Potro cette année. «J'adore le concept de «rivaux» qui deviennent des coéquipiers», commente notamment Djokovic dans le communiqué de la Laver Cup.

#TeamEurope Captain Bjorn Borg has selected @DjokerNole as his first captain's pick for #LaverCup 2018 in Chicago this September pic.twitter.com/FPfQN9fqUd