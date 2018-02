Quatre jours après son carton 5-0 en Ligue des champions contre Besiktas, le Bayern semblait n'avoir plus de jus samedi et a concédé à domicile un triste et glacial nul 0-0 au Hertha Berlin, sans conséquence sur le classement.

«On manque un peu de mordant»

Avec 60 points, les champions en titre en comptent encore 20 d'avance sur le deuxième Dortmund, qui peut se rapprocher en recevant lundi soir le 10e Augsbourg. Francfort, troisième avant cette 24e journée, a perdu 1-0 chez le promu Stuttgart, et stagne à 39 points.

«Quand on a autant de points d'avance, on manque un peu de mordant. On manque de concentration et on ne se créé pas les occasions», a estimé sur Sky l'ancienne gloire du Bayern Dieter Hoeness (frère du président Uli Hoeness): «Cette avance énorme est un problème pour la Bundesliga, mais aussi pour le Bayern».

Ce match nul met un terme à une série de 14 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais l'entraîneur Jupp Heynckes n'a toujours perdu qu'un seul match sur 25 depuis son retour sur le banc de touche début octobre.

Berlin, incroyablement réaliste, n'a pas cherché à bousculer le Bayern et ne s'est quasiment créé aucune occasion. Les joueurs du Hertha ont simplement fait preuve d'une grande discipline derrière: «En football, on peut être les héros en défense!», a admis leur entraîneur Pal Dardai, tout heureux de ce résultat inespéré.

Après les tensions apparues dans le vestiaire en Ligue des champions, où Arjen Robben et Franck Ribéry avait mal digéré leur statut de remplaçant, Heynckes avait de nouveau fait tourner.

Rib & Rob toujours performants

Pour cette rencontre disputée par une température négative, Ribéry et Robben retrouvaient leurs places sur les ailes. Le duo a démontré qu'il restait dangereux, en créant la plus belle occasion du match en première période. Remarquablement servi par Robben sur la gauche, Ribéry se retrouvait en un contre face au gardien, mais ne cadrait pas son tir.

Le jeune Français Kingsley Coman, brillant mardi, était remplaçant, de même que son compatriote Corentin Tolisso, qui n'avait joué qu'en toute fin de match en Ligue des champions.

Coman est finalement rentré à la place de Ribéry à la 71e minute, mais l'ex-Parisien a été touché après quelques minutes et a terminé le match en boitant, le Bayern ayant déjà effectué ses trois changements.

Robert Lewandowski, qui n'a pas marqué, a raté l'occasion de faire mieux que son coach Heynckes, avec qui il partage désormais un record de Bundesliga qui tient depuis la saison 1972/73: les deux hommes ont marqué lors de 11 matches de championnat consécutifs à domicile.

Sans véritable problème sportif, le Bayern se soucie toujours de son avenir. Cette semaine, Lewandowski a annoncé qu'il quittait son agent historique pour se lier à Pini Zhavi, proche notamment du Real Madrid.

Il n'en fallait pas plus pour que la presse allemande relance les spéculations sur un possible départ vers le club espagnol. Le quotidien Bild croit savoir que des discussions sont déjà en cours avec les champions d'Espagne, mais la même information revient chaque année depuis quelques saisons, démentie par les faits jusqu'à présent. (afp/nxp)