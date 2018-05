Le Canada et la Russie ont soigné leurs statistiques. Connor McDavid & Cie ont laminé la Corée du Sud 10-0 tandis que les Russes ont avalé l'Autriche 7-0.

Sans pitié

Après avoir plié face aux Etats-Unis (5-4 tab) en ouverture dans le groupe B, les joueurs à la Feuille d'érable ont passé leurs nerfs sur des Sud-Coréens qui ont servi de punching-ball. 6-0 à la mi-match, 10-0 au final, les Canadiens ont balancé 50 tirs sur la cage asiatique avec au final un bon 20% de réussite. Connor McDavid est l'un des cinq joueurs de son équipe à avoir inscrit trois points, un but et deux assists dans son cas.

Vainqueurs de la France 7-0 vendredi, les Russes ont remis ça face à l'Autriche. Une trempe maison administrée à des Autrichiens qui n'ont cette fois pas eu la possibilité de revenir dans la rencontre. Les champions olympiques sont en forme et se débarrassent facilement du menu fretin. Grigorenko a signé un doublé et Kirill Kaprizov a ajouté deux points.

La Suède chichement

La Suède n'a pas manqué son premier rendez-vous important. Le Tre Kronor a battu la République tchèque 3-2, non sans avoir tremblé dans les derniers instants de la partie sous la pression adverse. Roman Cervenka a réalisé un assist sur le premier but tchèque, mais c'est Rickard Rakell qui a fait le show durant cette partie en étant impliqué sur les trois réussites de sa formation (un but et deux assists).

L'Allemagne a enchaîné un deuxième revers aux tirs au but. Battue par le Danemark 3-2 vendredi, les vice-champions olympiques ont cette fois subi la loi de la Norvège (5-4) dans cet exercice particulier. La star allemande Leon Draisaitl a porté son équipe avec trois passes décisives. (si/nxp)