Le duel était alléchant sur le papier avec deux équipes composées presque exclusivement de joueurs issus de la NHL et les acteurs n'ont pas déçu. On savait les Etats-Unis capables de bousculer la formation à la Feuille d'érable, ils n'ont pas agi différemment.

Menés 2-0, les Américains ont renversé la situation pour prendre les devants à la mi-match sur une action réalisée à haute vitesse entre Blake Coleman, Patrick Kane et Johnny Gaudreau qui a trompé un Darcy Kuemper moins à son affaire que son vis-à-vis Keith Kinkaid.

Haute voltige

Les amateurs attendaient la ligne de Connor McDavid avec Ryan Nugent-Hopkins et Jaden Schwartz. Si le trio n'a pas marqué, il n'a pas ménagé ses efforts et offert quelques séquences de haute voltige. Il y a eu ce sauvetage de Kinkaid à la 41e sur un lancer de Nugent-Hopkins après une passe magique de McDavid.

Dix minutes plus tard, le numéro 97 a servi sur un plateau Parayko et le défenseur des Blues n'a pas manqué l'occasion d'égaliser (4-4). Après une prolongation totalement canadienne, la partie a finalement tourné en faveur des Américains dans une séance de tirs au but qui a vu Cam Atkinson inscrire deux penalties splendides.

Cam Atkinson with a nice shootout goal on Darcy Kuemper. #IIHFWorlds pic.twitter.com/laKq0Eo7Na — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 mai 2018

Cam Atkinson scores his second shootout goal, and it was also pretty. USA wins 5-4. #IIHFworlds pic.twitter.com/CEz7VGakFA — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 mai 2018

Russes sans pitié

Dans la première rencontre du groupe A, celui de la Suisse, la Russie a exécuté la France 7-0. Les champions olympiques ont frappé à trois reprises entre la 8e et la 11e minute pour ôter tout suspense. Sortie réussie pour le jeune attaquant Kirill Kaprizov (CSKA Moscou), auteur de deux buts et d'un assist. Trop tôt pour juger du réel niveau de cette Sbornaja, mais les prémices sont intéressantes.

(ats/nxp)