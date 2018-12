Trois Ligues des champions et trois Coupe du monde des clubs en trois ans, à ce rythme, ce Real Madrid va finir par faire de l’ombre à son illustre ancêtre (5 C1 entre 1956 et 1960). Opposés samedi soir au surprenant champion des Émirats Al-Aïn, les Merengue tenaient une trop belle occasion de gonfler leur imposant palmarès pour la laisser passer. Ils ont donc logiquement empoigné cette finale avec autorité. Un but de Luka Modric afin de tuer le suspense et gérer le rythme du match, trois autres après le thé pour soigner la forme (Llorente, Ramos et csc de Nader), les Madrilènes ont tout fait juste. Peu importe si l’opposition n’était pas à la hauteur, les vainqueurs ont toujours raison.

FIFA Club World Cup Final

Al Ain 0 - [1] Real Madrid

Presque diplomatique, la réduction score de Shiotani ne trouble en rien le tableau. Le Real Madrid boucle un deuxième semestre 2018 cauchemardesque – départ de Zidane, renvoi de Lopetegui – sur un titre mondial (le septième) et un Ballon d’or. Sans doute faut-il en conclure que du côté de Santiago Bernabeu, les périodes de crise sont plus douces qu’ailleurs.

Reste cette question à glisser sous le sapin de Florentino Perez: ce nouveau titre mondial peut-il relancer l’appétit de titres d'un vestiaire madrilène qui avait semblé si repu à l’automne? On serait tenté de le croire. Car avec un huitième de finale de Ligue des champions à venir contre l’Ajax Amsterdam, les champions d’Europe semblent en position de force pour se retrouver dans l’emballage final au début du printemps. Or quelle équipe est plus dangereuse que le Real lorsqu’il s’agit de jouer pour un titre? (nxp)