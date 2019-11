Si quelqu’un doutait encore avant le coup d’envoi que la rencontre entre Chiasso et Stade-Lausanne allait se dérouler sur un champ de bataille plutôt que sur un terrain de foot, il a été résonné aux alentours de 16 h 55, lorsque deux bénévoles ont amené le panneau publicitaire de la SFL au milieu de la pelouse. À peine celui-ci avait pénétré sur l’herbe brunie du RIVA IV qu’il avait déjà laissé une immense trace derrière lui. La guerre pouvait commencer.

Stade-Lausanne-Ouchy porte la réputation d’une équipe joueuse? Même contre leur nature et dans des conditions désavantageuses, les Lausannois ont livré une grande partie au Tessin. Surtout que le ciel leur est tombé très tôt sur la tête. Au quart d’heure de jeu, Jérémy Manière s’est effondré à la suite d’un duel aérien. Le défenseur central n’a pu se relever et a dû être évacué du terrain. Un premier coup dur auquel est venu se greffer le coup de grâce: alors que Dylan Tavares attendait sur la touche pour remplacer Manière, le SLO, à dix, a concédé l’ouverture du score sur un puissant coup de tête de Younes Marzouk (21e).

Une réaction courageuse

Loin d’être résignés malgré les défaites qui s’accumulent et ce malheureux coup du sort, les visiteurs ont réagi avec panache et courage. D’abord sur une immense double occasion que n’ont pas su transformer Karim Gazzetta (tir sur le gardien) et Zeki Amdouni (tentative détournée sur la ligne). L’égalisation est logiquement tombée dix minutes plus tard (36e). Sur une intelligente remise en retraite de Juan Manuel Parapar, Gazzetta a armé une frappe déviée au fond par Roland Ndongo. On peut reprocher deux choses au SLO sur ce match. Cette double occasion infructueuse justement évoquée et la perte de balle de Dylan Tavares à soixante mètre qui a mené au 2-1. Sur ce coup-là, il y avait vraiment mieux à faire.

Quoi qu’il en soit, Stade a compensé ses rares erreurs par une volonté et un esprit irréprochable. Preuve que cette équipe vit bien, malgré la série négative et ce qu’on a pu entendre récemment. Et d’ailleurs, son salut est venu de celui qu’on n’attendait plus: Yanis Lahiouel! Le meilleur buteur du dernier exercice de Promotion League rongeait son frein dans l’attente de son premier but en Challenge League. Samedi, il est entré en jeu à la mi-temps, pour palier un nouveau coup dur et la blessure de Roland Ndongo. Neuf minutes plus tard, il se trouvait au bon endroit pour pousser la sphère au fond des filets. Il faut relever encore une fois l’excellent travail de Parapar, qui s’est à nouveau arraché pour dévier la balle au bon endroit dans les airs. Mais, forcément, cette réussite constitue surtout une bonne nouvelle pour son auteur.

Ce dernier a même cru donner la victoire aux siens dans les dernières secondes, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu. Dommage, reste qu’il est juste de dire que Chiasso aurait aussi pu passer l’épaule dans le dernier quart d’heure. Match nul 2-2 logique, donc. Ce point, c’est sûr, va faire le plus grand bien au SLO.

Florian Vaney, Chiasso

Chiasso - Stade-Lausanne-Ouchy 2-2 (2-1)

Riva IV, 400 spectateurs.

Arbitre: Nico Gianforte.

Buts: 21e Marzouk 1-0; 36e Ngongo 1-1; 41e Marzouk 2-1; 54e Lahiouel 2-2.

Chiasso: Jacot; Dixon, Martignoni, Lurati, Conus, Padula (82e Huser); Wolf; Almeida (59e Doldur), Bahloul (71e Kryeziu); Marzouk, Poltero. Entraîneur: Alessandro Lupi.

SLO: Guedes; Danner, Manière (21e Tavares), M’Fuyi, Le Pogam; Laugeois (78e Gaillard), Perrier; Parapar, Gazzetta, Amdouni (64e Dalvand); Ndongo (46e Lahiouel). Entraîneur: Andrea Binotto.

Avertissements: Doldur (70e, jeu dur), Dalvand (77e, antijeu).