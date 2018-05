L'avant-dernière journée de la Bundesliga a livré deux verdicts: Schalke 04 a assuré sa place pour la prochaine Ligue des Champions et Mayence a assuré son maintien.

Hambourg au pied du mur

Marquée par les réussites de Nico Elvedi et de Josip Drmic lors du succès 3-1 du Borussia Mönchengladbach devant le SC Fribourg, cette journée a, par ailleurs, été défavorable au SV Hambourg, le seul club qui a disputé toutes les saisons de la Bundesliga depuis sa création en 1963. Battue 3-0 à Francfort par l'Eintracht de Gelson Fernandes, la formation hanséatique a besoin désormais d'un petit miracle pour se maintenir. Le SV Hambourg n'est, en effet, plus maître de son destin. Il doit, à la fois, battre à domicile le Borussia Mönchengladbach et prier pour que Wolfsburg ne s'impose pas sur sa pelouse devant le FC Cologne qui est déjà relégué.

Dortmund en ballottage

Battu 2-1 à domicile par Mayence, le Borussia Dortmund, pour sa part, n'est pas encore sûr de disputer la Ligue des Champions. La formation de Roman Bürki et de Manuel Akanji est sous la menace de Hoffenheim, qu'elle affrontera samedi prochain, et du Bayer Leverkusen. En revanche, Schalke 04, sans Breel Embolo, a validé sa qualification à la faveur de son succès 2-1 à Augsbourg où Marwin Hitz a fait ses adieux à son public avant son départ pour Dortmund.

Buteur pour la troisième fois cette année, Josip Drmic a sans doute fait un pas de plus vers la Russie. Le Schwytzois est porté par un allant que ne doit pas laisser insensible Vladimir Petkovic. Auteur du but de la victoire à Genève contre la Lettonie lors du tour préliminaire, Josip Drmic peut vraiment nourrir l'ambition de figurer dans la liste des vingt-trois joueurs suisses appelés à disputer la prochaine Coupe du monde.

Auteur du 2-0, Nico Elvedi a, quant à lui, inscrit son deuxième but de la saison en Bundesliga. Le Grison, qui peut occuper tous les postes en défense, est pratiquement sûr de voir la Russie. Où sa polyvalence pourrait s'avérer fort précieuse. (ats/nxp)