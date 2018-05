Le Colombien Esteban Chaves, qui occupait la deuxième place du classement, a perdu toute chance en étant distancé dès la première partie de cette étape, la plus longue de l'épreuve avec 244 kilomètres.

Chaves a souffert d'allergie au pollen selon son directeur sportif Matt White. Le «colibri» colombien, longtemps pointé à deux minutes du peloton principal, a fini par se relever à une centaine de kilomètres de l'arrivée.

Le retard du vainqueur de l'étape de l'Etna, jeudi dernier, a grandi ensuite, jusqu'à dépasser les dix minutes à 50 kilomètres de Gualdo Tadino. Le Sud-Africain Louis Meintjes était lui aussi membre de ce groupe de battus, au lendemain de la journée de repos.

Tous les espoirs sur Yates

L'équipe Mitchelton, privée de sa seconde pointe, est désormais condamnée à miser sur le seul Yates qui, pour sa part, a consolidé son maillot rose. Dans un sprint intermédiaire, le Britannique a contré le Français Thibaut Pinot pour grignoter trois secondes supplémentaires.

Pour la victoire d'étape, Mohoric, déjà présent dans la première échappée du jour, a devancé son compagnon, l'Allemand Nico Denz.

First stage win for @matmohoric at Giro! | Prima vittoria al Giro per @matmohoric!#Giro101 pic.twitter.com/Tg08fCw2Fz