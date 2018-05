Le «Times» explique que l'Ecossais ne peut pas s'entraîner comme il l'entend ces derniers jours.

Opéré de la hanche en début d'année à Melbourne, Andy Murray doit faire sa rentrée le 11 juin au tournoi de Bois-le-Duc avant de disputer le Queen's et Wimbledon. Après s'être préparé sur la Côte d'Azur au début du printemps, Andy Murray a poursuivi son entraînement sur les courts de Wimbledon.

Seulement, on ne l'a plus vu au All England Club depuis plusieurs jours. Le Times souligne également sa discrétion sur les réseaux sociaux et le report de plusieurs opérations commerciales avec ses sponsors pour accréditer la thèse d'une nouvelle «rechute».

Andy Murray, qui fêtera ses 31 ans le 15 mai, n'a plus disputé le moindre tournoi depuis sa défaite l'an dernier en quart de finale de Wimbledon devant Sam Querrey. Il a livré depuis deux exhibitions face à Roger Federer à l'automne à Glagow et cet hiver devant Roberto Bautista Agut à Abu Dhabi. (ats/nxp)