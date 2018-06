Alors que Rafael Nadal écrivait un peu plus sa légende à Roland-Garros dimanche en fin d'après-midi, Roger Federer faisait lui son retour officiel sur le circuit à Stuttgart. Le Bâlois, qui dispute la Mercedes Cup pour la troisième année de suite, s'est entraîné en public avec l'Allemand Philipp Kohlschreiber.

Roger Federer, que l'on n'avait plus revu depuis sa défaite surprise au deuxième tour à Miami en mars, doit affronter Mischa Zverev ou un qualifié pour son entrée en lice. Le «Maître» s'était incliné en demi-finale contre Dominic Thiem en 2016 avant de chuter d'entrée l'année derrière face au vétéran Tommy Haas.

Meanwhile in Stuttgart ... the arrival of the King of Grass! Roger Federer is back! @MercedesCup pic.twitter.com/buz0YxHMU2