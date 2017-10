L'ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, a été auditionné par le Ministère public de la Confédération (MPC) jeudi. Une procédure pénale a été ouverte à son encontre le 20 mars dernier.

Le Qatari Nasser Al-Khelaïfi, directeur du groupe audiovisuel beIN Media, président-directeur général du PSG et membre du comité d'organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et un homme d'affaires actif dans le domaine des droits sportifs sont également visés par le MPC. L'enquête est menée pour soupçon de corruption privée, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres, indique jeudi le MPC.

BREAKING: Swiss prosecutor opens criminal proceedings against PSG chairman Nasser Al-Khelaifi over World Cup media rights.#SSN pic.twitter.com/5uoUxXnSQg — Sky Sports News (@SkySportsNews) 12 octobre 2017

Avantages indus

Jérôme Valcke a été entendu en qualité de prévenu, mais n'a pas été placé en détention préventive, selon le MPC qui précise que la présomption d'innocence prévaut pour toutes les personnes impliquées. Il est soupçonné d'avoir accepté des avantages indus des deux hommes en lien avec l'octroi de droits média dans certains pays pour les Coupes du monde de football de 2018, 2022, 2026 et 2030.

Avec les autorités compétentes de France, de Grèce, d'Italie et d'Espagne, le MPC a également fait des perquisitions simultanément et dans divers lieux, dans le cadre de l'entraide judiciaire. Ces opérations ont été rendues possibles grâce à l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne Eurojust.

Procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération contre Jérôme Valcke et le président du PSG. https://t.co/9bdvg0YgLI — Lise Bailat (@LiseBailat) 12 octobre 2017

Rattrapé par la justice

L'ex-bras droit de Sepp Blatter fait également l'objet d'une autre procédure pénale ouverte par le MPC en mars 2016. Elle concerne notamment son implication dans un système de revente de billets au Mondial 2014. Cette procédure est toujours pendante. La nouvelle procédure pénale a été ouverte notamment sur la base d'éléments découlant de cette première enquête.

Jérôme Valcke était le plus proche collaborateur de l'ex-président Sepp Blatter. Il a été relevé de ses fonctions en septembre 2015. La FIFA avait pris connaissance de soupçons pesant sur lui dans le cadre d'un contrat sur la billetterie avec la société spécialisée JB Sports Marketing. Il a été licencié en janvier 2016 et suspendu 12 ans par la FIFA de toute activité liée au football.

(ats/afp/nxp)