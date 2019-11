La traversée du redouté Pot-au-noir, zone intertropicale qui se caractérise par une forte instabilité météorologique et où les vents sont imprévisibles, a permis un rapprochement de la flotte des monocoques IMOCA sur la Transat Jacques Vabre.

Les leaders français Charlie Dalin et Yann Eliès («Apivia») ont profité de l’engluement de leurs adversaires pour creuser une belle avance. Ce vendredi matin à 8 heures, ils étaient à 1325 kilomètres du but. Ils comptaient une avance de près de 400 kilomètres sur leurs dauphins et compatriotes, les étonnants Clarisse Cremer et Armel Le Cléac'h («Banque Populaire»).

Mais la lutte est toujours serrée pour les rangs 2 à 10, qui se tiennent en moins de 120km. Derrière, le paquet s’est aussi resserré et les places changent vite de propriétaire. C’est le cas pour le Genevois Alan Roura et son coéquipier français Sébastien Audigane («La Fabrique») qui ont perdu un rang jeudi, pour se retrouver en 21e position. Ils occupaient toujours cette place ce vendredi matin, à plus de 900 kilomètres des leaders, mais à moins de 100 kilomètres de la 15e place.

Dans la catégorie des plus petits monocoques Class40, le trio de tête a encore changé. Si les Français Ian Lipinski et Adrien Hardy («Crédit Mutuel») mènent toujours solidement le bal, à quelque 2400 km de l’arrivée, les Suisses Valentin Gautier et Simon Koster («Banque du Léman») ont perdu leur troisième place. Ils sont désormais quatrièmes, à 331 kilomètres des leaders et à 180 kilomètres des troisièmes.

Lamiré et Carpentier à bon port

En ce qui concerne les multicoques, le premier Maxi 50 est arrivé à Salvador de Bahia ce vendredi, peu avant 6h du matin. Gilles Lamiré et Antoine Carpentier, sur «Groupe GCA-Mille et un Sourires», ont mis 11 jours 16 heures 34 minutes et 41 secondes pour effectuer la traversée de l'Atlantique, du Havre au Brésil (soit près de quatre jours de plus que le record établi en 2017 par Thomas Coville et Jean-Luc Nelias). Leurs dauphins, Thibaut Vauchel et Frédéric Duthil («Solidaires en Peloton ARSEP») sont attendus dans la journée.

ARRIVÉE ????



???? Le duo Gilles Lamiré et Antoine Carpentier vainqueur en Multi50 de la #TransatJV 2019 à bord de Groupe GCA - Mille et un sourires ????



? Temps : 11 jours, 16 heures, 34 minutes et 41 secondes.

? Vitesse moyenne : 15,50 nœuds.

? Milles parcourus : 4926 milles. pic.twitter.com/eRxAM2SkRR — Transat Jacques Vabre (@TransatJV_fr) November 8, 2019