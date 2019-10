Le relais féminin du 4x100 m. s’est qualifié vendredi pour la finale des championnats du monde de Doha (Qat).

Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji et Salomé Kora, malgré un dernier relais à la limite de la régularité, ont couru leur demi-finale en 42’’82 pour se classer à la troisième place derrière les Etats-Unis (42’’66) et Trinidad et Tobago (42’’82).

Les quatre athlètes qui avaient terminé cinquièmes aux Mondiaux de Londres en 2017 disputeront la finale samedi (21h05).

Après la course, au micro de la RTS, la récente médaillée de bronze sur 200 m., Mujinga Kambundji, était heureuse de cette qualification. «C’est super, même si ce n’était pas une bonne course», expliquait-elle sourire aux lèvres, faisant référence à ce mauvais passage de témoin.

La Vaudoise Sarah Atcho, elle, était optimiste avant la finale: «On a clairement un niveau qui est pas mal et d’autres équipes sont moins fortes que nous». A vérifier samedi soir.