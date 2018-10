Berne avait-il encore la tête à son match de gala de lundi face aux New Jersey Devils? Toujours est-il que les visiteurs ont eu du retard à l’allumage. Après deux grosses occasions pour Tim Bozon et Jeremy Wick, Genève a finalement ouvert la marque grâce à un tir pourtant anodin de Henrik Tömmernes (17e). Le défenseur grenat a profité d’une imprécision du gardien bernois, Leonardo Genoni, pour permettre à son équipe de prendre l’avantage.

Si la seconde période a été majoritairement à l’avantage des Genevois, ce sont finalement les visiteurs qui ont inscrit le seul but par Marc Kämpf. L’ailier s’est retrouvé à la conclusion d’une action d’école (39e, 1-1). Très à son affaire depuis le début de la rencontre, Gauthier Descloux n’a rien pu faire sur cette action. La doublure de Robert Mayer a d’ailleurs livré une nouvelle bonne prestation après avoir cédé le filet durant deux matches à l’habituel titulaire.

Le jeu s’est quelque peu refermé lors de l’ultime période avec une domination territoriale bernoise plus évidente. Les hommes de Kari Jalonen se sont toutefois exposés aux contres genevois et Eliot Berthon aurait bien pu en profiter à la 54e. Seul, l’attaquant des Aigles s’est heurté à Leonardo Genoni. Mais deux minutes plus tard, c’est Rubin, après un engagement gagné en zone offensive, qui a donné un avantage décisif au GSHC. Ce dernier a assuré le succès dans la cage vide lors des ultimes secondes.

Grâce aux trois points gagnés contre le SCB, Genève porte son total à neuf et rejoint une meute de six (!) équipes entre la troisième et la neuvième place. Incapables de confirmer un bon match depuis le début de la saison, les hommes de Chris McSorley auront l’occasion de le faire dès ce vendredi, à Zoug. G.B.

GE Servette - Berne 3-1 (1-0 0-1 2-0)

Les Vernets, 5079 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Koch, Altman et Castelli.

Buts: 17e Tömmernes (Rod) 1-0. 39e Kämpf (Ebbett, Mursak) 1-1. 56e Rubin (Richard) 2-1. 60e Rubin 3-1 (cage vide/pénalité différée).

GE Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Vukovic, Fransson; Mercier, Petschenig; Völlmin; Wick, Almond, Rod; Rubin, Richard, Bozon; Douay, Romy, Kast; Fritsche, Berthon, Kyparissis; Heinimann. Entraîneur: McSorley.

Berne: Genoni; Kamerzin, Almquist; Krueger, Blum; Andersson, B. Gerber; Burren; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Mursak, Ebbett, Kämpf; Bieber, Haas, Scherwey; Berger, Heim, Grassi; J. Gerber. Entraîneur: Jalonen.

Notes: GE Servette sans Bouma, Wingels, Maillard, Simek, Lazarevs (blessés), Antonietti ni Bezina (surnuméraires). Berne sans Untersander (blessé), Marti (surnuméraire), Sciaroni (suspendu). Tir sur le poteau: Tömmernes (59e). Berne sans gardien de 58’15’’ à 59’39’’. Temps mort: Berne (60e).

Pénalités: 1 x 2’ contre GE Servette; 2 x 2’ contre Berne. (nxp)