Une fois par année, le Letzigrund se pare de ses habits de lumière. 25'000 spectateurs, à guichets fermés – que le football zurichois semble loin, alors. Et c’est peu dire que le plateau de rêve réservé au public alémanique a mitonné une ambiance surchauffée. Las, les athlètes helvétiques n’ont pas su répondre aux encouragements de la foule.

A commencer par Julien Wanders, bon dernier du 5000 mètres, avec un chrono de 13’45’’18 à des années lumières de sa meilleure performance de la saison (13’13’’84) établi au Stade olympique de la Pontaise début juillet lors d’Athletissima.

Hussein dernier

Et que dire de Kariem Hussein, chouchou du public, lui qui avait été sacré champion d’Europe du 400 mètres haies en 2014 sur ce même tartan. Le Thurgovien n’a pas pu approcher sa meilleure performance de la saison établie la semaine passée à Bâle (49’’21) et échoue en 50’’04 au dernier rang d’une course pourtant incroyablement rapide. Car devant, le Norvégien Karsten Warholm a signé le record du meeting, synonyme de nouveau record d’Europe comme de meilleure performance de la saison (46’’92). Son duel tant attendu avec l’Américain Rai Benjamin (46’’98 jeudi soir) – les deux hommes s’affrontaient pour la première fois – a tenu toutes ses promesses.

Kambundji décevante

Sur le 200 mètres féminin, Mujinga Kambundji n’a pas réussi à rééditer son exploit de la semaine passée, où elle avait établi un nouveau record de Suisse lors des Championnats nationaux (22’’26). Devant un public pourtant entièrement acquis à sa cause, la Bernoise a signé un 22’’58 relativement décevant mais lui permettant tout de même d’accrocher la cinquième place.

Tout le contraire de la lauréate de la soirée, la Bahamienne Shaunae Miller-Uibo. La championne olympique de Rio a établi à la fois le meilleur temps de la saison, son record personnel et national (21’’74). «Je suis contente de ma course, confiait Kambundji. Shaunae était dans une autre dimension, mais j’ai pu régater avec les autres athlètes. Okay, le temps n’est pas excellent, mais je voulais surtout me mesurer directement à la concurrence.»

Sprunger cinquième

Léa Sprunger était quant à elle partie sur les bases du record de Suisse d’Anita Protti (54’’25) au départ du très attendu 400 mètres haies féminin. Las, la Vaudoise craquait dans la dernière ligne droite pour finalement terminer au cinquième rang en 55’’14. Devant, l’Américaine Sydney McLaughlin a marqué les esprits en s’imposant en 52’’82, sans forcer. Son duel avec la toute fraîche recordwoman du monde de la discipline Dalilah Muhammad a finalement accouché d’une souris, cette dernière préférant cacher son jeu avant les Mondiaux (54’’13).

Pas de minima pour Büchel et Hoffmann

Autre déception de la soirée, le 100 mètres masculin, où l’Américain Noah Lyles s’est imposé en «seulement» 9’’98, loin de sa meilleure performance de la saison (9’’86). Une épreuve reine globalement assez lente, puisque le local de l’étape et favori du public Alex Wilson n’a pu faire mieux qu’un 10’’40 – un gouffre comparé à son record de Suisse (10’’09) établi fin juin à La-Chaux-de-Fonds.

Sur le 800 mètres féminin, Selina Büchel (2’01’’32) et Lore Hoffmann (2’02’’22) ont signé leurs meilleures performances de la saison sans toutefois réussir à satisfaire les minima pour les Mondiaux de Doha (2’00’’20).