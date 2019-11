Quatre matches, quatre victoires, quinze buts marqués et zéro encaissé… Autant dire que le bilan de la Suisse dans sa quête d’une qualification pour le prochain Championnat d’Europe est pour l’heure parfait. Les filles de Nils Nielsen ont fait proprement le travail, mardi soir, et peuvent voir venir le double affrontement de l’année prochaine contre la Belgique, l’autre favorite de ce groupe, avec sérénité.

Face à des adversaires sans grandes ambitions en terme de jeu, les Suissesses ont dominé dès l’entame de match. Malin Gut a été la première à inquiéter la gardienne Camelia Ceasar peu avant la 10e minute, mais sa frappe est passée juste à droite de la cage roumaine. Le 4-2-3-1 de Nils Nielsen, très similaire à celui de Vladimir Petkovic, a permis aux Helvètes de monopoliser le cuir et à la capitaine Lia Wälti de se créer une occasion au quart d’heure. Sa lourde frappe a toutefois été contrée in extremis.

Gut, encore elle, a envoyé un missile de 16 mètres à la 22e. Ceasar a repoussé, mais Alisha Lehmann était «au rebond». L’attaquante de West Ham n’a pas réussi à cadrer. L’ouverture de la marque semblait toutefois inévitablement s’approcher. Impression confirmée par l’habituelle bougie d’allumage du jeu suisse. Juste avant la demi-heure, Ramona Bachmann a éliminé deux opposantes avec des râteaux, avant d’ajuster une frappe en cloche de 25 mètres sous la transversale roumaine!

La Roumanie n’avait simplement pas les armes

La meneuse de jeu lucernoise de Chelsea a failli récidiver 6 minutes plus tard sur coup franc, mais son envoi d’une trentaine de mètres a frôlé la barre. En face, la Roumanie n’avait simplement pas les armes pour tenir le ballon plus haut que la ligne médiane. Il a fallu un cafouillage des Suissesses pour que Stefania Vatafu (36e) obtienne une petite occasion d’égaliser.

Juste avant la mi-temps, décidément pas en veine, Lehmann a encore buté sur Ceasar (comme à la 52e d’ailleurs, mais cette fois, elle a frappé à côté). Ce n’était toutefois que partie remise. Dans la minute qui a suivi, Bachmann a profité d’un corner mal dégagé pour glisser le ballon dans le petit-filet et réchauffer les 3741 spectateurs du LIPO Park.

Ana-Maria Crnogorcevic a salé l’addition sur penalty (consécutif à l’expulsion de Maria Ficzay pour une main sur sa ligne de but à la 65e) et Bachmann, encore elle, a ajusté la lucarne adverse d’un amour de frappe du droit 9 minutes plus tard. A 10 minutes de la fin, c’est Fabienne Humm qui a enfilé le No 5 de près et le sixième est venu des pieds de Svenja Fölmli juste avant la fin, son premier but chez les «grandes». Du travail très bien fait.

Robin Carrel, Schaffhouse

Suisse – Roumanie 6-0 (2-0)

LIPO Park, Schaffhouse. 3741 spectateurs.

Arbitres: Shukrula, Overtoom/Bakker (PB).

Buts: 27e Bachmann 1-0. 45e Bachmann 2-0. 65e Crnogorcevic (penalty) 3-0. 74e Bachmann 4-0. 81e Humm 5-0. 88e Fölmli 6-0.

Suisse: Thalmann; Maritz, Bühler, Calligaris, Aigbogun; Gut (69e Bernauer), Wälti; Reuteler (78e Fölmli), Bachmann, Lehmann (61e Humm); Crnogorcevic. Entraîneur: Nils Nielsen.

Roumanie: Olar, Ceasar; Meluta, Ficzay, Oprea, Goder (18e Sandu); Vatafu, Bortan, Ciolacu (87e Bistrian), Voicu; Rus (78e Vadulescu). Entraîneur: Mirel Albon.

Avertissement: 32e, Bortan. Expulsion: 64e, Ficzay.