Golden State a fait mentir les pronostics les plus pessimistes qui lui prédisaient une déroute après la blessure de Kevin Durant: les double champions NBA sont allés chercher à Houston leur qualification pour la finale de la conférence Ouest, vendredi.

Les double champions NBA en titre vont encore hanter les cauchemars des joueurs et supporters de Houston durant l'intersaison. Pour la quatrième fois en cinq ans, les Warriors ont éliminé les Rockets des play-offs NBA. Mais cette défaite à domicile 118 à 113 vendredi et cette élimination quatre victoires à deux «vont laisser des traces et être difficiles à digérer», a reconnu Mike d'Antoni, l'entraîneur de Houston.

Got it done ????



Dubs win the series 4-2 pic.twitter.com/i7JuXFfljh — Golden State Warriors (@warriors) May 11, 2019

Car même s'ils étaient menés trois victoires à deux et n'avaient plus le droit à l'erreur, les Rockets abordaient ce match N.6 en grands favoris. Nombre d'observateurs les voyaient même mettre fin au règne de Golden State en s'imposant à domicile ce vendredi, puis en remportant le match N.7 décisif à Oakland dimanche.

Golden State a éliminé Houston pour la quatrième fois en cinq ans. Les Warriors n'ont pas souffert de l'absence de Durant qui s'est blessé au mollet droit lors du match précédent mercredi et qui sera indisponible au moins une semaine.

Golden State se présentait en effet sans son meilleur marqueur Kevin Durant (34,2 points par match), blessé au mollet droit lors du match précédent et indisponible au moins une semaine, tandis que Stephen Curry affichait une inquiétante méforme. Le meneur des Warriors n'a pas dissipé cette impression lors des deux premières périodes qu'il a terminées sans avoir marqué un seul panier.

Mais son coéquipier Klay Thompson était lui dans un bon soir (21 points lors de deux premières périodes sur un total de 27) et a permis avec l'aide des remplaçants (20 pts à la pause) à son équipe de rester dans la partie (57-57 à la mi-temps). Au retour des vestiaires, Curry a fini par retrouver sa diabolique adresse au tir et a assommé Houston avec 33 points.

«Ce match résume le joueur exceptionnel que Steph . Il était transparent avant la pause et faisait des fautes grossières, mais il s'est accroché et a réussi l'un de ses meilleurs matches de la saison», a résumé son entraîneur Steve Kerr. «C'est l'une des victoires les plus satisfaisantes de notre histoire commune depuis cinq ans», s'est félicité le coach des Warriors.

Golden State va devoir patienter jusqu'à dimanche pour savoir qui de Denver ou de Portland, dos à dos trois victoires partout, sera son adversaire en finale de conférence, l'équivalent des demi-finales.

«Ils ont mieux joué que nous»

L'élimination de Houston est un nouvel échec retentissant pour le MVP en titre et meilleur marqueur du championnat 2018-19 James Harden, qui court toujours après son premier titre NBA. «The Beard» (littéralement la barbe) a pourtant marqué 35 points en 39 minutes, mais il a manqué de précision aux lancers francs (7 réussis sur 12 sifflés).

Il n'a pas réussi à stopper l'hémorragie durant le 4e quart-temps, confirmant sa réputation de joueur fragile dans les moments importants. Présent sur le parquet pendant 31 minutes, Clint Capela a marqué 10 points (à 5/11) et capté 10 rebonds.

Capela slams to close out the 3rd! ???????? pic.twitter.com/54u9Tx90yW — Houston Rockets (@HoustonRockets) May 11, 2019

Chris Paul (27 pts) s'est lui rebellé, mais il s'est retrouvé trop seul face à des Warriors survoltés en fin de match à l'image de Draymond Green (8 pts, 10 rbds, 7 passes décisives). «Ils ont mieux joué que nous, ils ont été plus malins et ont marqué des paniers aux moments importants, c'est aussi simple que cela», a résumé Paul, dépité. (afp/nxp)