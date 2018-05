Les Lions de Genève ont pris leur revanche sur Monthey, qui les avait battus en finale du Championnat l'an dernier, en éliminant les Chablaisiens en quarts de finale des play-off de LNA. Les Genevois sont allés gagner 74-59 en Valais et remportent la série 3-0.

Début de match compliqué

Ce troisième succès fut laborieux. Menés de 4 points à la pause, les Lions ont fait preuve d'une maladresse confondante dans leurs tirs en première mi-temps, avec 27 % de réussite. Ils ont resserré les rangs par la suite, face à des Montheysans qui ont semblé un peu découragés en fin de match. Avec 15 points (et 7 rebonds), Marko Mladjan a été le meilleur marqueur genevois.

Mais la saison se termine néanmoins plutôt bien pour Monthey. Le club a trouvé des soutiens pour éponger ses dettes à hauteur de quelque 800'000 francs et est prêt pour repartir la saison prochaine, avec un budget déjà assuré. L'ex-conseiller national Yannick Buttet doit être élu lundi à la présidence du club. Il s'est montré optimiste sur la chaîne MySports. «Je considère mon engagement à la présidence comme un engagement politique et je compte multiplier les contacts pour apporter au club le soutien qu'il mérite», a déclaré l'énergique politicien, président de la commune voisine de Collombey-Muraz.

Victoire des Tessinois

Les Lugano Tigers ont également validé leur billet pour les demi-finales en allant s'imposer 86-75 à Boncourt (3-0 dans la série). Les Jurassiens menaient de cinq points après le premier quart, avant de céder lors d'un second quart catastrophique (7-22). Les 20 points de Brandon Brown (Boncourt) n'auront pas suffi, face à des Luganais emmenés par Tristan Carey et le vif James Padgett (15 pts et autant de rebonds).

Pully-Lausanne éliminé

Sans surprise non plus, Fribourg Olympic, 1er de la saison régulière, a éliminé Pully-Lausanne trois victoires à zéro, après son succès 74-66 à l'extérieur samedi. Babacar Touré, une nouvelle fois, a été l'artificier en chef des Fribourgeois avec 20 points (plus 9 rebonds).

Enfin, Union Neuchâtel a pris une option pour rejoindre Genève, Lugano et Fribourg en demi-finales. Les Neuchâtelois mènent deux victoires à une dans leur série face à SAM Massagno après leur succès net et sans appel chez eux, samedi (91-67). Les joueurs d'Union ont notamment fait mouche près de deux fois sur trois dans leurs tirs à 3 points. (si/nxp)