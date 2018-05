La Ligue nationale de football américain (NFL) a réagi mercredi au mouvement de boycott de l'hymne américain qui a empoisonné sa saison 2017 en obligeant les joueurs à rester debout pendant l'hymne, tout en permettant aux protestataires de rester dans les vestiaires.

«Tous les joueurs et membres de l'encadrement doivent rester debout et montrer du respect à l'égard du drapeau et de l'hymne» américains, a décidé la NFL à l'issue de la réunion de printemps des propriétaires d'équipes à Atlanta (Géorgie).

«Une équipe sera pénalisée si un membre de son personnel présent sur le terrain ne reste pas debout et ne respecte pas le drapeau et l'hymne», a ajouté la NFL, sans préciser ce qui sera considéré comme un manque de respect. Il reviendra «à chaque équipe de sanctionner les joueurs» qui ne respectent pas le nouveau règlement en la matière, a ajouté la NFL.

Ces mesures, adoptées à l'unanimité par les 32 propriétaires d'équipes, sont destinées à empêcher la crise de l'automne dernier de se répéter, quand des centaines de joueurs, pour protester contre les tensions raciales aux Etats-Unis et les violences policières contre la communauté noire, posaient un genou à terre, tête baissée, restaient assis ou levaient le poing pendant «The Star-Spangled Banner», l'hymne national.

Lancé en 2016 par Colin Kaepernick, à l'époque quarterback de San Francisco, le mouvement avait provoqué la colère de Donald Trump. Le président américain avait estimé qu'il s'agissait d'un comportement anti-patriotique et avait insulté les joueurs qui participaient au mouvement, les qualifiant de «fils de pute».

«Une victoire pour Trump»

Le milliardaire avait également recommandé aux propriétaires d'équipes de les licencier, sans être entendus sur ce dernier point. Il a salué mercredi la décision de la NFL, en retweetant son vice-président qui mentionnait un article sur le sujet avec le mot-clé #Winning (gagnant).

«Les décisions de ce jour sont une victoire pour les supporters, pour le président (Trump) et pour l'Amérique. Les Américains peuvent à nouveau se rassembler autour ce qui les unit, notre drapeau, notre armée et notre hymne», a réagi dans un autre tweet le vice-président, Mike Pence.

