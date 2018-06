Joueurs tunisiens et anglais n'ont pas seulement dû veilleur aux attaques de leur adversaire du soir, lundi à Volgograd, ils ont aussi dû composer avec des attaques de moustiques.

Que ce soit à l'échauffement ou juste avant que le coup d'envoi de la deuxième mi-temps ne soit donné, on a vu les joueurs et les spectateurs essayer de chasser les moustiques par des gestes de la main.

Les insectes se sont en effet abattus en masse sur le stade russe. Les Anglais se sont même aspergés de spray anti-moustiques avant le coup d'envoi, tant cette situation les incommodait.

Les joueurs et les membres du staff anglais avaient déjà été dérangés par les moustiques dimanche, à leur arrivée à l'hôtel Hilton de Volgograd.

Selon The Mirror, les autorités russes ont engagé des hélicoptères pour répandre du répulsif au-dessus du stade, ce qui n'a visiblement pas suffi.

