Les descentes de ski alpin, le duel Fourcade-Boe ou encore la poursuite d'un quatrième titre olympique pour Dario Cologna, il faudra se lever tôt pour apprécier les efforts des athlètes à Pyeongchang.

A l'instar du 100 mètres masculin aux Jeux d'été, la descente messieurs des Jeux d'hiver sert de phare et donne le ton au reste de la compétition. Sur la pente relativement douce de Jeongseon, les favoris seront nombreux le dimanche 11 février à 3 heures du matin en Suisse, mais en prime-time aux Etats-Unis puisque les dépositaires des droits américains ont la mainmise sur le programme. Cela donne donc lieu à des horaires particuliers pour certains sports comme le biathlon en soirée en Asie histoire de tomber à des heures «chrétiennes» en Europe.

Pas de quoi perturber Beat Feuz et Aksel Lund Svindal qui continueront leur duel, mais attention à Kjetil Jansrud, victorieux il y a deux ans lors des pré-olympiques. Chez les dames, Sofia Goggia fait figure de grande favorite avec ses deux succès en Corée l'an dernier sur la piste olympique.

La religion short-track

Qui dit Corée du Sud et sport d'hiver dit short-track. Plus qu'un sport, la discipline est élevée au rang de religion dans ce pays d'Asie. Dans la patinoire de Gangneung, les 12'000 places seront occupées à chaque apparition des héros sud-coréens et l'ambiance promet déjà d'être électrique.

Seule ombre au tableau, mais elle est de taille, l'absence - pour l'heure - du Russe Victor Ahn, triple champion olympique à Sotchi et mis en cause dans la rapport McLaren pour des accusations de dopage. Hyun-soo Ahn a d'abord porté les couleurs sud-coréennes à Turin en 2006 avec trois titres olympiques, puis il a choisi de changer de pays et de devenir russe. Et à Sotchi, il a une fois encore décroché trois titres olympiques.

La star russe du short-track devrait savoir vendredi s'il peut ou non participer aux Jeux olympiques. Le Tribunal arbitral du sport doit en effet annoncer sa décision dans la matinée, a-t-il indiqué.

White, pour effacer Sotchi

Le 14 février, c'est une nouvelle page de sa légende que Shaun White tentera d'écrire. Sur le pipe de Bokwang, le double champion olympique aura à cœur d'effacer sa 4e place de Sotchi. Récemment, la «Tomate volante» a réussi un score parfait en compétition et la pression se reporte sur ses adversaires. La Suisse aura son mot à dire avec le champion olympique en titre Iouri Podlatchikov et le Vaudois Pat Burgener, si l'état de santé des deux hommes, victimes récemment de commotions cérébrales, s'améliorent.

Parmi les grands duels à venir, difficile de passer sous silence celui qui oppose Martin Fourcade et Johannes Boe en biathlon. Sur les quinze courses de l'hiver en Coupe du monde, le Norvégien en a enlevé huit et le Français six! Mieux, Fourcade n'a jamais quitté le podium cet hiver avec donc six succès, sept deuxièmes places (six fois derrière Johannes Boe) et deux troisièmes places.

Stars de NHL absentes

Discipline reine des Jeux d'hiver, le ski de fond promet là aussi de belles empoignades. La Suisse n'aura d'yeux que pour son porte-drapeau Dario Cologna. En cas de titre sur le 15 km libre, le Grison pourrait faire mieux que l'icône norvégienne Björn Daehlie en réussissant à aligner trois titres olympiques de rang. Brillant vainqueur du Tour de ski au début de l'année, le skieur du Val Müstair affiche une forme olympique.

Privé des stars de la NHL pour un boycott «économique», le tournoi de hockey sur glace donnera l'occasion à des joueurs moins cotés de se tailler une part d'histoire. Et la Suisse peut tirer son épingle du jeu avec une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble.

