Lindsey Vonn est de retour sur le Cirque blanc. La championne américaine a annoncé qu’elle se présenterait au départ des épreuves de Sankt-Anton ce week-end. Un super-G (dimanche) et une descente (samedi) sont programmées dans la station autrichienne.

BREAKING??@lindseyvonn will return for St. Anton’s @fisalpine World Cup this weekend!! Welcome back, LV! ???? pic.twitter.com/qBmnihODsq