Il n'y a pas eu de mauvaise surprise à Anfield Road. Liverpool a validé son billet pour la prochaine Ligue des Champions, quel que soit le résultat de la finale contre le Real Madrid le 26 mai. Liverpool s'est imposé 4-0 devant Brighton et laisse ainsi Chelsea à quai. Le Champion en titre s'est incliné 3-0 à Newcastle pour se retrouver en Ligue Europa avec Arsenal et Burnley.

Auteur de l'ouverture du score, Mohamed Salah a écrit une nouvelle page d'histoire. L'ancien joueur du FC Bâle a tout simplement battu le record de buts sur une saison de Premier League avec 32 réussites. Il lui reste à couronner son oeuvre le 26 mai à Kiev...

Salah meilleur joueur de Premier League

Du coup, Salah remporté le prix du meilleur joueur de la saison en Premier League. Ce trophée est décerné par un panel de votants issus des médias, de groupes de supporters et d'organismes du football anglais choisis par le principal sponsor du championnat.

Il s'agit de sa troisième grande récompense individuelle en Angleterre, après avoir déjà été honoré par ses pairs (PFA Players' Player of the Year) et par les journalistes (Football Writers' Association Footballer of the Year). L'actuel meilleur buteur de Premier League (31 buts, devant Harry Kane, 28 buts) et futur finaliste de la Ligue des champions (26 mai face au Real Madrid) succède au milieu de terrain Français Ngolo Kanté.

Arrivé à Liverpool l'été dernier pour 40 millions d'euros, après deux saisons réussies mais pas irrésistibles à l'AS Roma, l'international égyptien est d'ores et déjà l'un des favoris pour le Ballon d'Or France Football, récompense individuelle la plus prestigieuse décernée en fin d'année.

Fortune diverse pour les Suisses

Granit Xhaka et Arsenal ont offert à Arsène Wenger une dernière victoire, à Huddersfield grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang (1-0). Pour sa part, Xherdan Shaqiri quitte Stoke City sur une victoire malheureusement inutile. Stoke s'est imposé 2-1 à Swansea qui connaît également l'infortune d'une relégation. Shaqiri a raté la transformation d'un penalty alors que le score était déjà acquis. (ats/nxp)