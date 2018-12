Il fallait avoir un petit dossard, pour briller lors de la première manche disputée dans la station autrichienne, sise dans le Land de Salzbourg. Le dossard No 1, Matts Olsson a ainsi réussi le meilleur temps du matin, devant le numéro 4 Manuel Feller, à 3 centièmes, et le 2 Meillard, à 3 dixièmes.

Le Neuchâtelois d’Hérémence peut ainsi rêver réussir le meilleur classement de sa carrière en Coupe du monde. Entré dans le top 10 à huit reprises depuis ses débuts, le skieur de 22 ans n’est encore jamais monté sur le podium. Sera-ce pour cet après-midi?

Les cadors ont de leur côté connu quelques soucis. Marcel Hirscher (Aut) n’est que 5e, à 71 centièmes, juste devant Henrik Kristoffersen (Nor), relégué à un peu moins de 9 dixièmes. Les autres Suisses ont aussi payé leurs gros numéros de dossards: Tumler a fini à plus de 2 secondes et demi et Caviezel à 3’’51.