La police britannique va lancer une enquête: le gardien de Liverpool, Loris Karius, a reçu plusieurs menaces de mort sur les réseaux sociaux, au lendemain de la défaite des Reds en finale de Ligue des champions face au Real Madrid (3-1).

«Je vais aller tuer ta femme»

Le gardien allemand a commis deux énormes bourdes sur deux des trois buts encaissés par Liverpool. C'est sa relance malheureuse à la main qui a permis à Karim Benzema d'ouvrir le score. Et sur le troisième but - une frappe certes puissante de Gareth Bale mais pour laquelle il était bien placé - il laisse maladroitement le ballon filer entre ses doigts.

Karius, en larmes au coup de sifflet final, s'est longuement excusé à la fin du match. Mais cela n'a visiblement pas calmé certains fans de Liverpool. Plusieurs d'entre eux ont notamment proféré de graves menaces à l'encontre du gardien sur les réseaux sociaux. Certains lui ont souhaité de mourir du cancer, tandis que d'autres sont allés jusqu'à écrire: «J'espère que toute ta famille va mourir» ou encore «Je vais aller tuer ta femme».

Today is a tough day for the gk union. ????- @LorisKarius - Those brave enough to put gloves on understand what it takes. The most important position due to the responsibility. We learn from mistakes and situations and keep moving forward. pic.twitter.com/cdn8ceEa3H

«Je suis profondément désolé»

Des menaces qui préoccupent grandement la police britannique. «Nous prenons très au sérieux de tels messages et chacun d'entre eux va faire l'objet d'investigations», a déclaré au Telegraph une porte-parole de la police de Merseyside.

De son côté, Karius a une nouvelle fois dimanche fait amende honorable dans un message sur Twitter, sans faire référence aux menaces dont il fait l'objet. «Je n'en dors plus. Les images n'arrêtent pas de repasser encore et encore dans ma tête. Je suis profondément désolé et je demande pardon à mes coéquipiers, à tous les supporters et à l'ensemble du staff», a tweeté le portier.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC