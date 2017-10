Thomas Lüthi (Kalex) s'est montré le plus rapide au terme de la première journée d'essais libres du GP du Japon à Motegi. Les deux séances ont eu lieu sur une piste mouillée.

Le Bernois, à l'aise sous la pluie cette saison comme il l'avait prouvé en gagnant à Brno et un finissant 2e à Misano, a établi le chrono de référence de 2'05''282 lors de la deuxième séance. Lors de la première, Lüthi figurait au 2e rang de la hiérarchie en 2'05''925, devancé par Alex Marquez (Kalex), qui avait signé un tour en 2'05''460.

Le pilote suisse, qui montera en MotoGP l'an prochain, compte 21 points de retard au championnat sur son futur coéquipier Franco Morbidelli (Kalex). L'Italien a du souci à se faire, car il n'aime pas trop rouler sur des tracés détrempés, et la météo n'est pas très optimiste pour la course dominicale. De plus, sur ce circuit favorable aux pilotes qui freinent tard, Lüthi brille souvent: il s'y est imposé en 2014 et 2016.

Dominique Aegerter (Suter), vainqueur sous la pluie à Misano, s'est classé dans le top 10 lors des deux sessions de vendredi au Japon.

En MotoGP, l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) a établi le tour le plus rapide en 1'54''877. Il a précédé les Espagnols Marc Marquez (Honda/1'54''920) et Aleix Espargaro (Aprilia/1'55''061). Valentino Rossi (Yamaha) a pour sa part signé le 12e temps, à 1''558. (ats/nxp)