Manchester City a gagné le premier trophée de la saison en Angleterre. A Wembley, les Citizens ont largement battu Arsenal 3-0 en finale de la Coupe de la Ligue.

City plus entreprenant

Les hommes de Pep Guardiola ont marqué par Agüero (19e), Kompany (58e) et Silva (65e) au cours d'une finale d'un niveau assez moyen. Les deux équipes ont en effet accusé un déchet technique inhabituel dans leurs passes en première période surtout.

Mais City, qui a haussé le rythme après le thé, a été de loin l'équipe la plus entreprenante, même sans jouer son meilleur match de la saison, à l'image d'un De Bruyne plus discret que lors de ses dernières sorties. Cela a néanmoins suffi pour passer l'épaule contre des Gunners terriblement décevants, tant offensivement que défensivement.

Occasion manquée

Le premier but a d'ailleurs été sympomatique: il est tombé sur un long dégagement de Bravo mal estimé par Mustafi, ce qui a permis à Agüero d'aller inscrire le 199e but de sa carrière pour le club et au gardien mancunien d'être crédité d'un assist! Kompany a doublé l'avantage des siens en déviant une frappe de Gündogan, avant que Silva ne sale l'addition d'un tir croisé.

Arsenal, avec un Granit Xhaka qui n'a jamais pesé sur le jeu, a pourtant bénéficié d'une chance en or d'ouvrir le score à la 8e. Aubameyang, seul à cinq mètres sur un centre d'Özil, n'a pas réussi à marquer, sa reprise étant déviée par la jambe de Bravo. Ce fut la seule vraie occasion nette des Londoniens...

Cinquième trophée

Manchester City a ainsi remporté le trophée pour la cinquième fois de son histoire, après 1970, 1976, 2014 et 2016. Seul Liverpool, avec huit succès, est encore devant au palmarès.

Aston Villa, Chelsea et Manchester United comptent également cinq victoires. (ats/nxp)