Il a pris le meilleur départ et plus personne ne l‘a vu: le champion du monde en titre Marc Marquez (Honda) a évolué sur sa propre planète, lors du deuxième GP de la saison MotoGP, à Termas de Río Hondo (Argentine).

Roulant en permanence une demi-seconde au tour plus rapidement que tous les autres, Marquez n’a jamais été inquiété.

L’intérêt s’est donc déplacé vers la bagarre pour la deuxième place, ce d’autant plus qu’il y avait dans ce groupe-là le quarantenaire le plus rapide du monde, Valentino Rossi (Yamaha). Et c’est lui qui aura le dernier mot, à près de 10 secondes du vainqueur, peut-être, mais quelle passion!

Le public, d’ailleurs, ne s’y est pas trompé, qui a fêté son préféré beaucoup plus bruyamment que le vainqueur du jour et (déjà) leader du championnat du monde.

La course s’est mal terminée derrière, avec une touchette Morbidelli - Viñales qui a éliminé les deux Yamaha. (nxp)