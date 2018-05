Rien n'arrête Marseille en ce printemps ! Le Nice de Lucien Favre s'est cassé les dents à son tour devant le finaliste de l'Europa League.

Au Vélodrome, les Niçois se sont inclinés 2-1 devant une équipe au coeur énorme. Malgré l'ouverture du score magnifique de Mario Balotelli à la 5e minute, Nice a logiquement cédé. Passeur sur le 1-1 de Valère Germain et auteur du but de la victoire après un travail énorme de Clinton Njie, Dimitri Payet fut le grand homme du match. On voit mal désormais Didier Deschamps ne pas l'intégrer dans sa liste des vingt-trois pour la Coupe du monde en Russie.

Cette victoire permet aux Marseillais, avec 73 points, de rester au contact de Lyon (75 points) et de Monaco (74) dans la lutte pour le podium. Quant à Nice, cette défaite ne ruine pas ses chances de qualification pour le tour préliminaire de l'Europa League. Septième, la formation de Lucien Favre n'accuse qu'un point de retard sur Saint-Etienne, battu 3-1 à domicile par Bordeaux. (si/nxp)