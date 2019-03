Les favoris des qualifications pour l'Euro 2020 ont tenu leur rang lundi pour la deuxième journée des éliminatoires, à l'exception du Portugal, qui a concédé le nul face à la Serbie et perdu Cristiano Ronaldo sur blessure.

Le Portugal est en danger, lui qui avait déjà concédé le nul lors de l'ouverture des éliminatoires dans le groupe B face à l'Ukraine et qui a de nouveau partagé les points à Lisbonne, lundi face à la Serbie (1-1).

Ce sont d'ailleurs les Serbes qui ont ouvert le score sur penalty par Dusan Tadic en tout début de match, avant l'égalisation juste avant la pause de Danilo Pereira.

Mais la plus mauvaise nouvelle pour les Portugais est certainement la sortie sur blessure de leur superstar Cristiano Ronaldo. «CR7», qui venait de faire son retour en sélection vendredi après neuf mois de pause, s'est blessé tout seul sur une accélération.

Dans ce groupe, c'est donc l'Ukraine qui en profite pour caracoler en tête avec quatre points grâce à sa victoire au Luxembourg (2-1) arrachée en toute fin de rencontre. Les Portugais, champions d'Europe en titre, sont provisoirement troisièmes.

La France en balade

La France n'a eu aucun souci pour écraser l'Islande 4 à 0 dans leur deuxième rencontre de qualification à l'Euro 2020, lundi soir à Paris.

Auteur d'un but, Olivier Giroud est devenu, avec 35 réussites en équipe de France, le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a dépassé David Trezeguet et talonne désormais Michel Platini (41 buts) et Thierry Henry (51 buts).

C'est Samuel Umtiti (12e) quia ouvert la marque pour la France avant que Giroud (68e), Kylian Mbappé (78e) et Antoine Griezmann (84e) n'alourdissenet la marque.

Les joueurs de Didier Deschamps avaient remporté leur premier match de qualification 4-1 vendredi en Moldavie.

Dans les autres matches du groupe, la Turquie s'est imposée 4-0 contre la Moldavie et prend la deuxième place de cette poule H derrière la France (les deux 6 points), alors que l'Albanie (3e, 3 pts) s'est imposée à Andorre 3-0 (6e, 0 pt).

Dix buts en deux matches pour l'Angleterre

Après avoir écrasé les Tchèques (5-0), l'Angleterre a poursuivi sur sa lancée en remportant lundi son deuxième match de qualification contre le Monténégro (5-1) à Podgorica, grâce notamment à un doublé de Ross Barkley.

Un peu brouillons en début de partie, les hommes de Gareth Southgate se sont fait d'abord surprendre par un but de Marko Vezovic (18e), avant de reprendre leurs esprits et d'égaliser (30e) sur une tête de Michael Keane, puis de reprendre l'avantage (39e) grâce à Ross Barkley.

Le milieu de terrain de Chelsea a ensuite doublé la mise (59e), suivi par une réalisation du capitaine Harry Kane (71e) et un but de Raheem Sterling (81e) pour apporter la victoire aux Trois Lions, désormais solidement installés en tête du groupe A.

Un groupe A où le Kosovo entraîné par Bernard Challandes a fait match nul (1-1) contre la Bulgarie pour son entrée ne lice. Arber Zeneli a marqué pour les Kosovars.

(nxp)